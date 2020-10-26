شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة تنافسية للتعريف بقمة العشرين في جدة والان نبدء بالتفاصيل

أطلق معهد الاعتدال بجدة، أمس، مسابقة تنافسية تستهدف طلبة جامعة الملك عبدالعزيز للتعريف بقمة العشرين التي ترأسها المملكة وأهمية دورها المحوري في مواجهة التحديات العالمية. وتهدف المسابقة إلى التعريف بقمة العشرين، وتعزيز مكانة المملكة، بجانب إثراء معلومات الطلبة عن القمة. كما تشمل مجالات المسابقة معلومات عن قمة العشرين، ومجالات القمة، واغتنام فرص القرن الـ 21 للجميع، وتمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، ومجموعات القمة، والمنظور الإعلامي والثقافي والفني.

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