شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى حكوميا وخاصا خارج تصنيف «سباهي» والان نبدء بالتفاصيل

كشف تقرير إحصائي حديث عن عدم حصول 81 مستشفى من أصل 313 تابعة للقطاع الصحي (الحكومي والخاص)، على شهادة اعتماد المنشآت الصحية الصادرة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي».

وأظهر التقرير الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه أن 75 مستشفى حكوميا وخاصا، لم تحصل على الاعتماد، فيما حصلت أربعة مستشفيات على الاعتماد المشروط، وتعليق اعتماد مستشفى، وكذلك سحب اعتماد مستشفى آخر.

ولم تحصل 7 مستشفيات في المنطقة الشرقية من أصل «55» على شهادة اعتماد «سباهي»، بنسبة تتجاوز 10 % من مستشفيات المنطقة.

ولم يظهر التقرير أسباب عدم حصول هذه المستشفيات على الشهادة، أو أسباب عدم تأهيلها لتطبيق متطلباتها، ما يعني أن تلك المنشآت مهددة بعدم تجديد تراخيصها ما لم تقم باعتماد منشآتها.

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ويعتبر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية هو الجهة الرسمية المخولة منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة. وقد انبثق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية من المجلس الصحي السعودي كمنظمة غير هادفة للربح. وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

وفي أواخر عام 2013م صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير الاسم الرسمي إلى «المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية»، وشمل القرار أيضا تكليف المركز بالاعتماد الوطني لجميع منشآت الرعاية الصحية. هذا بالإضافة إلى تعميم وزارة الصحة باعتبار الاعتماد الصادر من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية شرطا مسبقا لتجديد رخصة التشغيل - خطوة نحو تشجيع المزيد من المشاركة في هذه المبادرة الوطنية الطموحة، تلزم جميع منشآت تقديم الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص «المستشفيات، المستوصفات، بنوك الدم، المختبرات الطبية» بالتقيد بالمعايير الوطنية التي يضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والحصول على الاعتماد من خلال عملية التقييم المنصوص عليها من قبل المركز.

وأوضح مستشار ومدرب الجودة د. مصطفى عالم أن المستشفيات الحاصلة على الاعتماد قد طبقت المواصفات المطلوبة في جودة المنشآت الصحية، مؤكدا أن هذه مواصفات وطنية لجودة المنشآت الصحية، موضحا أن شهادة الاعتماد تتميز بقوة مواصفاتها، وأضاف إن وزارة الصحة تتوجه لإلزام المستشفيات بتطبيق المواصفات التي تمنحها شهادة الاعتماد للمنشآت الصحية «سباهي»، مؤكدا أن في الأيام القادمة ستأخذ جميع المنشآت شهادة الاعتماد، التي تعد مميزة للمنشآت الصحية.