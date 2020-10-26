شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات «مرضية» بموسم صرام التمور والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مبيعات مزاد صرام تمور الأحساء لموسم 2020، استقرارا في نسبة المبيعات والعرض بمتوسط بيع 900 ريال لـ «المن الواحد / 240 كيلوجراما»، إضافة إلى إبرام عدد من الصفقات للتمور الفاخرة تجاوزت الـ 41 ألف ريال.

وبين أمين المحافظة م. فؤاد الملحم، أن المزاد استقبل أكثر من 4 آلاف مركبة، محملة بأطنان من التمور، مشيرا إلى حرص اللجان التنفيذية للمزاد في موسمه الحالي على تحديد آليات استقبال المركبات والأفراد في مدينة التمور، وفق ما تؤكده البروتوكولات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه جرى التشديد على ارتداء «الكمامات» وفرض التباعد ومنع التجمع أو التزاحم خلال المزاد، إضافة إلى استقبال التمور الواردة في العبوات الكرتونية المطابقة لمعايير صحة البيئة، وذلك لتعزيز الخطوات التطويرية لموسم الصرام.

في السياق ذاته، قال مزارعون إن جودة التمور وكمية هذا العام «نوعية»، نظير مناسبة الأجواء المناخية التي مرت بها أشجار النخيل خلال هذا العام، مما أكسبها خاصية الجودة والتي كان مردودها إيجابيا على عدد من المزارعين وحقق مكاسب مرضية مقارنة بالأعوام الماضية.