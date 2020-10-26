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فيديو.. الإعلان عن أضخم مشروع استثماري في تاريخ العلاقات السعودية الأردنية
يتمثل في سكة حديد تربط بين العقبة وعمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن سفير المملكة لدى عمان، نايف بن بندر السديري، عن أضخم مشروع استثماري في تاريخ العلاقات السعودية الأردنية.
وقال السديري في حديث إلى قناة المملكة الأردنية: إن المشروع يتمثل بسكة حديد تربط بين العقبة وعمان، بالإضافة إلى خطط استثمارية أخرى في قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
كما أشار السديري إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ 5 مليارات دولار العام الماضي، مشيرًا إلى أن المملكة تتطلع إلى زيادته في الأعوام المقبلة.
والأسبوع الماضي، أقر الصندوق مشروع الرعاية الصحية لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمان تقدر كلفته بـ400 مليون دولار.
وتوقع السديري أن يوفر المشروع حوالي 5 آلاف فرصة عمل، كما أنه سيستقطب 600 طالب طب ويوفر 300 سرير.
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