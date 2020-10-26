شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أمير عسير عن نسبة السيطرة على حريق تنومة: " الباقي رماد وجمر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):كشف أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمس الأحد، عن نسبة السيطرة على حريق جبل غلامة الضخم في تنومة.
وأكد الأمير تركي أنه تمت السيطرة على الحريق بنسبة 95%، موضحًا أن النسبة المتبقية هي عبارة عن رماد وجمر.
وثمن أمير عسير جهود المتطوعين في عمليات السيطرة على الحريق، مشيدا بالطريقة التي تم التعامل بها مع الأزمة.
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