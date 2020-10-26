بالفيديو..مواطن يوثق استغلال عطل كاميرا ساهر لقطع الإشارة بنجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): تعرض جهاز الرصد الآلي " ساهر " بإشارة الصناعية بمنطقة نجران لعطل. تعرض جهاز الرصد الآلي " ساهر " بإشارة الصناعية بمنطقة نجران لعطل. ووثق مواطن استغلال قائدي المركبات للعطل، بقطع الإشارة مما يعرض حياة مرتادي الطريق للخطر.

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