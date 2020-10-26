إليك شروط معتمري الخارج.. تعرّف على آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمات ومهام الشركات

أوضحت وزارة الحج والعمرة آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمات من خلال توضيح مهام شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين؛ وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا بتاريخ 1 نوفمبر 2020.

وتعمل وزارة الحج والعمرة على التصديـق الإلكتروني من قِبَلِ وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية تماشيًا مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا.

وكذلك اعتماد مقدمي الخدمات «الفنادق - شركات النقل» المؤهلين وفقًا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية وللاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسـويق الإلكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي، بحسب وزارة الحج والعمر.

تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعـدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية واشتراطات الدول التي يقدم منها المعتمـرون والزوار إلى المملكة، وفقًا لوزارة الحج والعمرة.

بروتوكولات استحقاق العمرة

حددت وزارة الحج والعمرة بروتوكلات استحقاق العمرة ومنها: يجب أن تكون الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18-50 عامًا، تقديم شهادة فحص «PCR» بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة.

وكذلك وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر، والحجز المسبق لأداء العمرة، والصلاة في المسجد الحرام، والزيارة للمسجد النبوى والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق اعتمرنا.

وتشمل المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمد: «خدمات ميدانية تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات وقائد مرشد لكل مجموعة، وخدمة التأمين الشامل، وخدمة النقل بين المنافذ والسكن، وخدمة السكن تشمل 3 أيام عزل صحي فور الوصول، وفقًا لوزارة الحج والعمرة».

ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج

فيما حددت وزارة الحج والعمرة ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قِبَلِ شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة.

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وأكدت وزارة الحج والعمرة أن مسؤوليات شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين تتمثل في توعية معتمري الخارج بالإجراءات الاحترازية اللازم تطبيقها منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم.

وتتحقق شركة العمرة من صحة بيانات ومعلومات جواز سفر المعتمر المدخلة بنظام العمرة، وإدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ 24ساعة كحد أقصى مع إدخال بيانات تذاكر الطيران المؤكدة لكل معتمر وبيانات السكن ويتحمل الوكيل بالتضامن مع شركة العمرة السعودية مسؤولية سلامة هذه البيانات وما قد ينشأ من التزامات نتيجة عدم صحتها، وفقًا لوزارة الحج والعمرة.

وكذلك إخطار المعتمرين بالعزل الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة في الفنادق التي يقيم بها المعتمرين و تقسيم معتمري الخارج لمجموعات وتشتمل كل مجموعة على «50 معتمر» بحد أدنى وتعيين شركة العمرة قائد مرشد لكل مجموعة وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات «الطيران والسكن والنقل» متزامن مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في «اعتمرنا» المخصص لمعتمري الخارج، وفقًا لوزارة الحج والعمرة.

وشركة العمرة السعودية مسؤولة عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر، «سكن نقل. خدمات ميدانية، تأمين إعاشة» والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة، وفقًا لوزارة الحج والعمرة.

موعد المرحلة الثالثة من عودة العمرة التدريجية

تبدأ المملكة العربية السعودية في استقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة التدريجية اعتبارًا من 15/3/1442هـ الموافق 2020/11/1م.

تعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على تهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم من الفكرة إلى الذكرى، وتنسق مع الناقل الوطني الخطوط السعودية لتوفير السعة المقعدية اللازمة وفق الخطة المعتمدة لمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وتحرص المملكة العربية السعودية على المحافظة أولًا على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

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