الدكتور العبدلي: يمكن تحقيق 200 مليار دولار من تسويق العمل التطوعي

أقام فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض محاضرة عن بُعد بعنوان "ثقافة تسويق العمل التطوعي"، والتي القاها الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، وتأتي هذ المحاضرة من ضمن الفعاليات التي يقيمها فريق التطوع ويستهدف من خلالها مشرفين الفرق التطوعية التابعة للفرع سواء بمدنية الرياض أو بالمحافظات التابعة لها، إضافة لمشرفي التطوع في منظومات العمل المختلفة.

وتحدث العبدلي خلال المحاضرة، عن آليات تسويق الأعمال التطوعية وطرق تميكن الفرق التطوعية من ضم المتطوعين في شتى المجالات للمشاركة في الأعمال التطوعية المختلفة تحقيقاً لأحد الأهداف المنشودة في رؤية المملكة 2030م، مع ذكر الآثار الممكنة من تعزيز ثقافة تسويق العمل التطوعي.

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وأوضح أن التسويق التطوعي له يمكن أن يصل إلى أهداف أبعد مما نتصور، وأن هناك بعض الإحصاءات الداعمة التي تؤكد الوصول إلى مبلغ 200 مليار دولار من خلال تسويق العمل التطوعي.

وفي نهاية المحاضرة قام مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض د أحمد الخريصي، بتكريم الدكتور عبيد العبدلي، مؤكداً أن مثل هذه المحاضرات تندرج من ضمن الأعمال التطوعية المسنودة بالخبرة الأكاديمية والعملية.

وأعرب عن شكره لجهود الدكتور العبدلي، على هذه المحاضرة التي استفادة منها جميع من استمع لها بما فيهم منسوبي الهيئة بمنطقة الرياض.