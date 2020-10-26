خلال ندوة ثقافة تسويق العمل التطوعي..
أقام فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض محاضرة عن بُعد بعنوان "ثقافة تسويق العمل التطوعي"، والتي القاها الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، وتأتي هذ المحاضرة من ضمن الفعاليات التي يقيمها فريق التطوع ويستهدف من خلالها مشرفين الفرق التطوعية التابعة للفرع سواء بمدنية الرياض أو بالمحافظات التابعة لها، إضافة لمشرفي التطوع في منظومات العمل المختلفة.
وتحدث العبدلي خلال المحاضرة، عن آليات تسويق الأعمال التطوعية وطرق تميكن الفرق التطوعية من ضم المتطوعين في شتى المجالات للمشاركة في الأعمال التطوعية المختلفة تحقيقاً لأحد الأهداف المنشودة في رؤية المملكة 2030م، مع ذكر الآثار الممكنة من تعزيز ثقافة تسويق العمل التطوعي.
وأوضح أن التسويق التطوعي له يمكن أن يصل إلى أهداف أبعد مما نتصور، وأن هناك بعض الإحصاءات الداعمة التي تؤكد الوصول إلى مبلغ 200 مليار دولار من خلال تسويق العمل التطوعي.
وفي نهاية المحاضرة قام مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض د أحمد الخريصي، بتكريم الدكتور عبيد العبدلي، مؤكداً أن مثل هذه المحاضرات تندرج من ضمن الأعمال التطوعية المسنودة بالخبرة الأكاديمية والعملية.
وأعرب عن شكره لجهود الدكتور العبدلي، على هذه المحاضرة التي استفادة منها جميع من استمع لها بما فيهم منسوبي الهيئة بمنطقة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكتور العبدلي: يمكن تحقيق 200 مليار دولار من تسويق العمل التطوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.