أوضحت حالات الخضوع والإعفاء..

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مدى الالتزام بدفع ضريبة التصرفات العقارية عند بيع «عقار الورثة». وعبر حسابها الرسمي على «تويتر» بثت «الزكاة والدخل» مقطع فيديو، ردت خلاله على سؤال جاء فيه: «عند بيع عقار الورثة.. هل يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية؟». وأجابت الهيئة بـ«نعم»، قائلة: «في حال انتقال العقار إلى الورثة كقسمة حصص هذا غير خاضع، ولكن عندما يتم البيع من قبل الورثة أو فيما بينهم فهذا خاضع لنظام التصرفات العقارية». Advertisements #بالمختصر

عند بيع عقار الورثة هل يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية؟#ساعة_توعية pic.twitter.com/FxAW6Ulsj1 — الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) October 25, 2020 اقرأ أيضًا: «الزكاة والدخل» توضح كيفية تحديد الوعاء الزكوي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية عند بيع عقار الورثة؟.. «الزكاة والدخل» تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.