عاجل-القبض على 3 أثيوبيين لتورطهم في قضايا سلب

‫قبضت شرطة مكة المكرمة على ثلاثة أشخاص من الجنسية الأثيوبية من مخالفي نظام الإقامة، لتورطهم في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وسرقة مركبة، وبطاقات شحن ومبالغ مالية، ومقاومتهم رجال الأمن أثناء مباشرة القبض عليهم بمحافظة جدة. وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 54300 ريال، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم.



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