673 رخصة أعمال بالمسجد الحرام

أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في قسم الرخص والمتابعة 601 رخصة في العام 1441، شملت الأعمال والمشاريع، والصيانة الدورية، والتغطيات الإعلامية، ودخول وخروج المعدات من وإلى المسجد الحرام.

وأنجزت الرئاسة خلال شهر المحرم مطلع العام الجاري 40 رخصة، فيما بلغت عدد الجولات الميدانية 20 جولة، و4 تقارير.

وبلغت الرخص المصدرة في شهر صفر 32 رخصةً للأعمال والمشاريع، و4 للصيانة الدورية، وواحدة للتغطيات الإعلامية، و4 لدخول وخروج المواد والمعدات.