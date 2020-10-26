6 آلاف مصل بجامع الملك فهد دون مكيفات

شكا المصلون في جامع الملك فهد بحي الشرفية في جدة من أعطال الكهرباء والمكيفات المستمرة ومن حرارة المسجد؛ بسبب تعطل المكيف قبل أكثر من شهر، كما شكوا أيضاً من سوء النظافة في حمامات الجامع وعدم صيانتها، وطالبوا بالاهتمام بالجامع وتركيب مكيفات جديدة والتعاقد مع شركة للنظافة.

من جانبها أكدت إدارة شؤون المساجد لـ»دوت الخليج» أنه تم رفع مشاكل الصيانة ومطالب المسجد إلى الوزارة التي بدورها سوف توجه بما تراه مناسبا.

مؤذن المسجد

يقول أحمد مديني السيد مؤذن الجامع، إن جامع الملك فهد هو أكبر جامع في جدة ويستوعب 6 آلاف مصلٍ في مساحة 3 آلاف متر مربع، يغطيه مكيف مركزي ويقدر عمر مكيفات الجامع بقرابة العشرين سنة والجميع يؤدي الصلاة تحت المراوح التقليدية التي تكفل بشرائها أهل الخير، مشيرا إلى أن عقد الشركة مع وزارة الأوقاف انتهى في نهاية شهر 12 الماضي.