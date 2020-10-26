6 آلاف مصل بجامع الملك فهد دون مكيفات

من جانبها أكدت إدارة شؤون المساجد لـ»دوت الخليج» أنه تم رفع مشاكل الصيانة ومطالب المسجد إلى الوزارة التي بدورها سوف توجه بما تراه مناسبا.
مؤذن المسجد
يقول أحمد مديني السيد مؤذن الجامع، إن جامع الملك فهد هو أكبر جامع في جدة ويستوعب 6 آلاف مصلٍ في مساحة 3 آلاف متر مربع، يغطيه مكيف مركزي ويقدر عمر مكيفات الجامع بقرابة العشرين سنة والجميع يؤدي الصلاة تحت المراوح التقليدية التي تكفل بشرائها أهل الخير، مشيرا إلى أن عقد الشركة مع وزارة الأوقاف انتهى في نهاية شهر 12 الماضي.
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