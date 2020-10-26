إلزام معتمري الخارج بعزل فندقي 3 أيام

حددت وزارة الحج والعمرة 11 إجراءً احترازيًا وتنظيميًا للمرحلة الثالثة من خطة العمرة لعام 1442، المتضمنة استقبال المعتمرين من خارج المملكة بعد أقل من أسبوع في 1 نوفمبر القادم، ومن بين تلك الإجراءات تطبيق عزل صحي إلزامي للمعتمرين في الفنادق التي يقيمون فيها لمدة 3 أيام على أقل تقدير، يبدأ فور وصولهم إلى المملكة، إضافة إلى تقسيم المعتمرين القادمين من الخارج على مجموعات بحيث تشمل كل مجموعة 50 معتمرا بحد أدنى.

مكونات إلزامية

جاء ذلك في سياق تعميم صادر عن وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان، موجه إلى شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين، تضمن تفاصيل بروتوكلات استحقاق العمرة، والمكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر، ومسؤوليات شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين.

منصات التسويق

أكدت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية والجهات المعنية لتحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول التي يقدم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة، إضافة إلى اعتماد مقدمي الخدمات (الفنادق، شركات النقل) المؤهلين وفقا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية وللاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الإلكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي.

كما أشار التعميم إلى أن التصديق الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية تماشيا مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

بروتوكلات استحقاق العمرة

الفئة العمرية المسموح لها القدوم من الخارج من 18 إلى 50 سنة

تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا

الحجز المسبق وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق اعتمرنا

حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد

المكونات الإلزامية لباقة

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الخدمات لكل معتمر

حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع 3 وجبات

FULL BOARD خلال مدة العزل الصحي 3 أيام بحد أدنى

نقل بين المنافذ والسكن

تأمين شامل

خدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات وقائد مرشد لكل مجموعة

من مسؤوليات شركات العمرة والوكلاء

توعية الراغبين في أداء العمرة

التحقق من صحة بيانات ومعلومات جواز المعتمر

إدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ24 ساعة كحد أقصى

إخطار المعتمرين بالعزل الصحي 3 أيام عند الوصول للمملكة في الفنادق التي يقيم بها المعتمرون