منصات التعليم
أعلنت وزارة التعليم، أول من أمس، آلية الاختبارات للفصل الدراسي الأول للعام الجاري 1442 التي ستكون «عن بعد» من خلال منصة «مدرستي» التعليمية، وسمحت الوزارة باختبار بعض الطلاب والطالبات حضورياً في مدارسهم حينما لا يستطيعون أداءها عن بعد لأي ظروف أسرية أو تقنية كضعف الإنترنت أو عدم توفر أجهزة لوحية أو مكتبية لديهم أو عند حدوث أي خلل يمنع استفادتهم من منصات التعليم عن بعد.
اختبارات قصيرة
يتوقع أن يكون هناك آلية للتواصل مع الطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة الأخرى (البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين على اليوتيوب)؛ وتكليفهم باختبارات قصيرة وواجبات منزلية تسلم لهم من المدرسة أسبوعياً، ويتم إعادتها وتصحيحها؛ لتحقيق النواتج التعليمية المستهدفة.
يذكر أنه يتم تكليف المعلمين والمعلمات حالياً بالدوام الحضوري في المدارس «يوم في الأسبوع» لمقابلة الطلاب وأولياء أمورهم الراغبين في الاستفسارات أو استلام وتسليم التكليفات والواجبات المنزلية وتصحيحها وتقييم الطلاب الذين لديهم مشاكل تقنية في الدخول على المنصات الإلكترونية.
تخصصات نوعية
أطلقت وزارة التعليم مسار التميّز للابتعاث، وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ «إن المسار بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية، يهدف لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية تستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية مستقبلاً، وإتاحة الفرصة لهم للمنافسة عالمياً بقدراته وإمكاناته العلمية والبحثية، بما ينمي معارفهم ومهاراتهم في المجالات والتخصصات المختلفة».
3 شروط لإجراء الاختبارات حضورياً
01 موافقة مدير التعليم
02 موافقة ولي أمر الطالب
03 التأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد وتطبيق كافة الاحترازات
مسار التميز للابتعاث
32 تخصصا
70 جامعة حول العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الاختبارات عن بعد تعيد برمجة نور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.