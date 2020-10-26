الاختبارات عن بعد تعيد برمجة نور

أوقفت وزارة التعليم، رصد درجات الطلاب والطالبات في نظام «نور» التعليمي مؤقتاً تمهيداً لإعادة برمجة توزيع الدرجات حسب الآلية الجديدة للاختبارات عن بعد التي أعلنتها الوزارة وأعيد فيها توزيع الدرجات بشكل كامل ليكون نصيب الاختبار النهائي الذي سيجرى عن بعد عبر منصة مدرستي 20% فقط من مجموع الدرجات الكلية، فيما ستوزع الـ80% الأخرى على المشاركات التفاعلية والاختبارات القصيرة والواجبات والبحوث والمشروعات والتجارب وغيرها.

منصات التعليم

أعلنت وزارة التعليم، أول من أمس، آلية الاختبارات للفصل الدراسي الأول للعام الجاري 1442 التي ستكون «عن بعد» من خلال منصة «مدرستي» التعليمية، وسمحت الوزارة باختبار بعض الطلاب والطالبات حضورياً في مدارسهم حينما لا يستطيعون أداءها عن بعد لأي ظروف أسرية أو تقنية كضعف الإنترنت أو عدم توفر أجهزة لوحية أو مكتبية لديهم أو عند حدوث أي خلل يمنع استفادتهم من منصات التعليم عن بعد.

اختبارات قصيرة

يتوقع أن يكون هناك آلية للتواصل مع الطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة الأخرى (البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين على اليوتيوب)؛ وتكليفهم باختبارات قصيرة وواجبات منزلية تسلم لهم من المدرسة أسبوعياً، ويتم إعادتها وتصحيحها؛ لتحقيق النواتج التعليمية المستهدفة.

يذكر أنه يتم تكليف المعلمين والمعلمات حالياً بالدوام الحضوري في المدارس «يوم في الأسبوع» لمقابلة الطلاب وأولياء أمورهم الراغبين في الاستفسارات أو استلام وتسليم التكليفات والواجبات المنزلية وتصحيحها وتقييم الطلاب الذين لديهم مشاكل تقنية في الدخول على المنصات الإلكترونية.

تخصصات نوعية

أطلقت وزارة التعليم مسار التميّز للابتعاث، وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ «إن المسار بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية، يهدف لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية تستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية مستقبلاً، وإتاحة الفرصة لهم للمنافسة عالمياً بقدراته وإمكاناته العلمية والبحثية، بما ينمي معارفهم ومهاراتهم في المجالات والتخصصات المختلفة».

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3 شروط لإجراء الاختبارات حضورياً

01 موافقة مدير التعليم

02 موافقة ولي أمر الطالب

03 التأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد وتطبيق كافة الاحترازات

مسار التميز للابتعاث

32 تخصصا

70 جامعة حول العالم