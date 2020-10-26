20 ألف إصابة و13 وفاة لعمال القطاع الخاص في 9 أشهر

بلغ إجمالي إصابات عمال وعاملات القطاع الخاص في مناطق المملكة خلال التسعة الاشهر الماضية للعام الجاري 2020 نحو 20705 إصابات مسجلة ارتفاع بنسبة 5% مقارنة نفس الفترة من عام 2019 والذي بلغت فيه 19704 إصابات، وبحسب إحصائيات المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية تنوعت الإصابات ما بين 708 شفاء دون عجز و159 إصابة شفاء بعجز و19825 تحت العلاج إضافة إلى 13 وفاة.

غير سعوديين

كشفت الأرقام الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إصابات غير السعوديين بلغت 19662 إصابة بنسبة 95% من إجمالي الإصابات منها 19401 للذكور و261 للإناث، فيما بلغت إصابات السعوديين 1043 إصابة بنسبة 5% منها 864 ذكورا و179 إناثا، وجاءت الإصابات موزعة على 13 سبب تصدرتها إصابات التعرض لقوى ميكانيكية غير حية بـ9502 اصابة بنسبة 45.9%، يليها إصابات السقوط بـ7998 إصابة نسبتها 38.6%، ثم الحوادث المرورية بـ856 إصابة بنسبة 4.1%.

توزع الإصابات

سجلت الفئة العمرية ما بين 30 و34 عاما النسبة الأعلى من الإصابات بـ4423 إصابة بنسبة 21.3%، ثم ما بين 35 و39 عاما بـ3877 إصابة بنسبة 18.7%، ثم الفئة ما بين 24 و29 عاماً بـ3556 إصابة بنسبة 17.1%، فيما توزعت الإصابات على 22 مكتبا فروع المؤسسة في مناطق ومحافظات المملكة تصدرتها مكتب منطقة الرياض بـ4317 إصابة، ثم مكتب المنطقة الشرقية بـ4144 إصابة، ثم مكتب منطقة مكة المكرمة/ جدة بـ3711 إصابة.

إصابات العمل خلال 9 أشهر

20705 إصابات في 2020

19704 إصابات في 2019

708 شفاء دون عجز

159 شفاء بعجز

13 وفاة

19825 تحت العلاج

إصابات السعوديين

1043 إصابة

864 ذكورا

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179 إناثا

إصابات غير السعوديين

19662 إصابة

19401 ذكور

261 إناثا

توزيع إصابات العمل

9502 التعرض لقوى ميكانيكية غير حية

7998 السقوط

856 الحوادث المرورية

797 التعرض لقوى ميكانيكية حية

533 الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة

241 التعرض للدخان والنار واللهب

234 تهديدات للتنفس

211 التعرض لقوى الطبيعة