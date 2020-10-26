20 ألف إصابة و13 وفاة لعمال القطاع الخاص في 9 أشهر

غير سعوديين
كشفت الأرقام الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إصابات غير السعوديين بلغت 19662 إصابة بنسبة 95% من إجمالي الإصابات منها 19401 للذكور و261 للإناث، فيما بلغت إصابات السعوديين 1043 إصابة بنسبة 5% منها 864 ذكورا و179 إناثا، وجاءت الإصابات موزعة على 13 سبب تصدرتها إصابات التعرض لقوى ميكانيكية غير حية بـ9502 اصابة بنسبة 45.9%، يليها إصابات السقوط بـ7998 إصابة نسبتها 38.6%، ثم الحوادث المرورية بـ856 إصابة بنسبة 4.1%.
توزع الإصابات
سجلت الفئة العمرية ما بين 30 و34 عاما النسبة الأعلى من الإصابات بـ4423 إصابة بنسبة 21.3%، ثم ما بين 35 و39 عاما بـ3877 إصابة بنسبة 18.7%، ثم الفئة ما بين 24 و29 عاماً بـ3556 إصابة بنسبة 17.1%، فيما توزعت الإصابات على 22 مكتبا فروع المؤسسة في مناطق ومحافظات المملكة تصدرتها مكتب منطقة الرياض بـ4317 إصابة، ثم مكتب المنطقة الشرقية بـ4144 إصابة، ثم مكتب منطقة مكة المكرمة/ جدة بـ3711 إصابة.
إصابات العمل خلال 9 أشهر
20705 إصابات في 2020
19704 إصابات في 2019
708 شفاء دون عجز
159 شفاء بعجز
13 وفاة
19825 تحت العلاج
إصابات السعوديين
1043 إصابة
864 ذكورا
179 إناثا
إصابات غير السعوديين
19662 إصابة
19401 ذكور
261 إناثا
توزيع إصابات العمل
9502 التعرض لقوى ميكانيكية غير حية
7998 السقوط
856 الحوادث المرورية
797 التعرض لقوى ميكانيكية حية
533 الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة
241 التعرض للدخان والنار واللهب
234 تهديدات للتنفس
211 التعرض لقوى الطبيعة
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