بلاغات مواطن تطيح بـ12 مفحطا ومتهورا في 7 مناطق

ساهمت بلاغات أمنية موثقة بمقاطع فيديو قدمها مواطن عبر حسابه في «تويتر» إلى المديرية العامة للمرور، في الإطاحة بسائقي مركبات ارتكبوا مخالفات سرعة وتفحيط ومناورة في 7 مناطق بالمملكة، والقيادة بدون لوحات تسجيل، وقاموا بنشرها في منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد المرور السعودي أنه تم القبض على المخالفين، كما قدم الشكر للمواطن الذي تقدم بالبلاغات.

وقال المرور السعودي عبر حسابه في منصة «تويتر» للمواطن الذي تقدم بالبلاغات الـ12: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائدي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».