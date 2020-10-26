افتتاح تقاطع إصلاحية الدمام

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، أنه تم تنفيذ التقاطع ليشمل منحدرات الربط على طريق الرياض الدمام السريع، إضافة إلى مدخل إصلاحية الدمام بطول 3 كيلو مترات.
وأضاف الغامدي، أن المشروع يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وانسيابية الحركة على طريق الدمام الرياض السريع وخدمة إصلاحية الدمام، كما يسهم في خدمة مستخدمي الطريق في الالتفاف من على طريق الرياض الدمام السريع سواءً للمتجه إلى الرياض أو إلى الدمام.
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