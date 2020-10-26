المنظومة الإلكترونية بأم القرى تعزز الأداء التعليمي

حولت المنظومة الإلكترونية والبرامج التقنية التي انتهجتها جامعة أم القرى لمواجهة جائحة كورونا ومعالجة آثارها إلى نجاح لمنظومتها العلمية والتعليمية والإدارية.

وأكد وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي أن الجامعة أعدت خطة متكاملة لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها على منسوبيها بدءاً بطلابها وطالباتها، مروراً بأعضاء هيئة التدريس والكوادر الوظيفية بها، وانتهاء بمنظومتها الإدارية.

وأوضح أن الجامعة أنجزت منذ بدء الجائحة أكثر من 36 ألف معاملة عبر نظامها الإلكتروني "مسار"، كما استقبلت أيضاً نحو 50 ألف معاملة أخرى جديدة، بينما بلغت المعاملات المحالة بين الجهات الجامعية أكثر من 412 ألف معاملة.

وأشار المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع الدكتور محمد الحازمي، إلى نجاح الخطط التي أعدتها جامعة أم القرى لإدارة أزمة فيروس كورونا لسلامة منسوبيها من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس وموظفين؛ إذ سارعت الجامعة بتوفير 600 غرفة فندقية فئة 5 نجوم لطلاب المنح الدراسية بالمدينة الجامعية.