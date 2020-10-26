السعودية اليوم / مصر تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



القاهرة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجلت مصر 143 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء أرتفع إلى 98903 حالة ،فيما بلغ مجموع الوفيات 6199 حالة وفاة.

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01:35ت م

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القاهرة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجلت مصر 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106540 إصابة .وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء أرتفع إلى 98903 حالة ،فيما بلغ مجموع الوفيات 6199 حالة وفاة.// انتهى //01:35ت م0265

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