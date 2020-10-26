السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل 1834 إصابة بفيروس كورونا



كيب تاون 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا 1834 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 715 ألفًا و 868 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفًا و 968 حالة وفاة.

// انتهى //

00:35ت م

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كيب تاون 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا 1834 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 53 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 715 ألفًا و 868 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفًا و 968 حالة وفاة.// انتهى //00:35ت م0259

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