السعودية اليوم / التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد يسجل أكثر من 12 ألف محاضرة افتراضية



أبها 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

تواصل عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تقديم خدماتها الإلكترونية، حيث أظهرت إحصاءات العمادة للأسبوع الثامن من الدراسة في الفصل الأول للعام الجامعي 1442هـ، تسجيل ١١٠٢٣ جلسة افتراضية، و١٢٥٧٩ محاضرة افتراضية مسجلة.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي أن العمادة قدمت عددًا من الدورات التدريبية الموجهة للقياديين ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، استفاد منها ١٧٣٠أكاديميا وإداريا، شملت دورة تعزيز التعلم النشط في التعلم الإلكتروني ودورة في الإدارة الاحترافية للاجتماعات والفعاليات عن بعد عبر منصة zoom ، كما أشرفت العمادة على ندوة إلكترونية بعنوان "الاحتيال المؤسسي" استفاد منها ٤٧٠ مستفيدًا، وقدمت العمادة دليلًا إرشاديًّا عربيًّا لأعضاء هيئة التدريس.

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