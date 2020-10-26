السعودية اليوم / محافظ ظهران الجنوب يرأس لجنة مشروع ترشيد استهلاك المياه والكهرباء



ظهران الجنوب 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

رأس محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم, اجتماع لجنة مشروع ترشيد استهلاك المياه والكهرباء "بالترشيد نزيد" الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, بحضور أعضاء اللجنة, وذلك بمقر مركز الاحتفالات بالمحافظة.

وأوضح منسق اللجنة مدير شعبة الكهرباء في المحافظة المهندس عبدالعزيز سالم الوادعي، أن محاور الاجتماع اشتملت على مناقشة أهداف الخطة ومدى تحقيقها, مشيراً إلى أن تطبيق معايير الخطة تستهدف تخفيض وترشيد الكهرباء والمياه في المحافظة، من خلال ترسيخ ثقافة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع, مبيناً أن الحملة التوعوية والإعلامية مستمرة لتحقيق أهداف الحملة.

بدوره, ثمن المحافظ, الدور الكبير لسمو أمير منطقة عسير على هذه المبادرة التي تسهم في خفض استهلاك المياه والكهرباء لدعم جهود المملكة في مواجهة جائحة

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ظهران الجنوب 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسرأس محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم, اجتماع لجنة مشروع ترشيد استهلاك المياه والكهرباء "بالترشيد نزيد" الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, بحضور أعضاء اللجنة, وذلك بمقر مركز الاحتفالات بالمحافظة.وأوضح منسق اللجنة مدير شعبة الكهرباء في المحافظة المهندس عبدالعزيز سالم الوادعي، أن محاور الاجتماع اشتملت على مناقشة أهداف الخطة ومدى تحقيقها, مشيراً إلى أن تطبيق معايير الخطة تستهدف تخفيض وترشيد الكهرباء والمياه في المحافظة، من خلال ترسيخ ثقافة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع, مبيناً أن الحملة التوعوية والإعلامية مستمرة لتحقيق أهداف الحملة.بدوره, ثمن المحافظ, الدور الكبير لسمو أمير منطقة عسير على هذه المبادرة التي تسهم في خفض استهلاك المياه والكهرباء لدعم جهود المملكة في مواجهة جائحة كورونا ، استشعارا لمسؤولية المجتمع في المنطقة، وتنمية ثقافة الترشيد وسلوكيات الاستهلاك لما بعد الجائحة، موضحاً أن الترشيد يُعد ركيزة من الركائز المجتمعية المهمة.// انتهى //00:10ت م0257

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