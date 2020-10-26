السعودية اليوم / الجزائر تسجل 263 حالة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 263 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 39095 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 1914 حالة وفاة.

// انتهى //

23:32ت م

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الجزائر 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجلت الجزائر 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 56143 إصابة.وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 39095 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 1914 حالة وفاة.// انتهى //23:32ت م0250

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