السعودية | الأحد المقبل.. المملكة تفتح أبوابها للمعتمرين من الخارج

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. المملكة تفتح أبوابها للمعتمرين من الخارج والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج وذلك بداية من يوم الأحد ١٥ ربيع اول ١٤٤٢ الموافق ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.
وقالت عبر حسابها في تويتر : تتشرف المملكة العربية السعودية باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥-٢٠٢٠/١١/١ وتؤكد وزارة الحج والعمرة آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الانسان وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين .
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