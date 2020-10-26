السعودية | الأحد المقبل.. المملكة تفتح أبوابها للمعتمرين من الخارج

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج وذلك بداية من يوم الأحد ١٥ ربيع اول ١٤٤٢ الموافق ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

وقالت عبر حسابها في تويتر : ‏تتشرف المملكة العربية السعودية باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥-٢٠٢٠/١١/١ وتؤكد وزارة الحج والعمرة آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الانسان وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين ‎.

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