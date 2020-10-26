محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي النصر رسميًا إجراءات انتقال مهاجم نادي الرائد الكابتن رائد الغامدي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم. جاء ذلك بحضور المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي والرئيس التنفيذي بنادي النصر ناصر الجميد. وبدأ الغامدي مسيرته الكروية مع الأهلي قبل أن يعار إلى الخليج وأحد ليستقر في الأخير وينتقل منه لاحقًا إلى الباطن وبعده إلى الرائد في العام الماضي. 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 12:27 AM Advertisements النصر يضم المهاجم رائد الغامدي حتى نهاية الموسم النصر يضم المهاجم رائد الغامدي حتى نهاية الموسم أنهت إدارة نادي النصر رسميًا إجراءات انتقال مهاجم نادي الرائد الكابتن رائد الغامدي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم. جاء ذلك بحضور المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي والرئيس التنفيذي بنادي النصر ناصر الجميد. وبدأ الغامدي مسيرته الكروية مع الأهلي قبل أن يعار إلى الخليج وأحد ليستقر في الأخير وينتقل منه لاحقًا إلى الباطن وبعده إلى الرائد في العام الماضي. الكلمات المفتاحية ، النصر يضم المهاجم رائد الغامدي حتى نهاية الموسم ،

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