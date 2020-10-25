شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يشدد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في كلمة توجيهية ألقاها قبل صلاة العشاء أمس بالمسجد الحرام, حاثاً على مراعاة الالتزام بالقوانين المتّبعة في المسجد الحرام، وأن لا يكون هناك تجمع عند الأبواب في المداخل والمخارج، وكذلك في المطاف والصلاة خلف المقام، وفي المسعى والوقوف على جبل الصفا أو المروة.
وقدم شكره للجميع على وعيهم وتجاوبهم وتعاونهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الجهات المعنية في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لكي يؤدوا عباداتهم ومناسكهم بكل يسر وسهولة، داعياً الله - عز وجل - أن يتقبل منهم صالح الأعمال.
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