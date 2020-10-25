شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بقراري غواتيمالا وإستونيا بشأن «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة بتصنيف جمهورية غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية، وبقرار جمهورية استونيا فرض عقوبات على حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري ومنع دخول منسوبي الحزب الإرهابي إلى أراضي استونيا. وأشادت الوزارة بهذه الخطوات وأثرها الإيجابي في التصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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