شكرا لقرائتكم خبر عن «العدواني»: حفر الباطن الوجهة الأولى لهواة الصقور والان نبدء بالتفاصيل

وجه مسئول أكبر أسواق الصقور بالمملكة فالح العدواني، الشكر لصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، على اعتماده رابطة صقاري حفر الباطن، كأول رابطة رسمية ومعتمدة على مستوى المملكة.

وقال لـ«اليوم»، إن هذا ما تستحقه محافظة حفر الباطن، كونها الوجهة الأولى لهواة الصقور وأصحابها على مستوى المملكة والخليج.