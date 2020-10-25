شكرا لقرائتكم خبر عن «العدواني»: حفر الباطن الوجهة الأولى لهواة الصقور والان نبدء بالتفاصيل
وجه مسئول أكبر أسواق الصقور بالمملكة فالح العدواني، الشكر لصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، على اعتماده رابطة صقاري حفر الباطن، كأول رابطة رسمية ومعتمدة على مستوى المملكة.
وقال لـ«اليوم»، إن هذا ما تستحقه محافظة حفر الباطن، كونها الوجهة الأولى لهواة الصقور وأصحابها على مستوى المملكة والخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر «العدواني»: حفر الباطن الوجهة الأولى لهواة الصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.