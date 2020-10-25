الضاحي رئيسًا للاستثمار في المركز الدولي للشراكة الإستراتيجية

2020-10-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختير الدكتور إبراهيم بن ضاحي الضاحي رئيسًا للاستثمار بالمركز الدولي للشراكة الإستراتيجية، وعضوًا في المجلس التحليلي الذي يضم مجموعة من العلماء والخبراء في المنظمة الدولية بين الحكومات (IRIAS) في موسكو بجمهورية روسيا الاتحادية.

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وتأسست المنظمة الدولية بين الحكومات في 9 يوليو 1976 وهي منظمة دولية اقتصادية مستقلة لها شراكة وتعاون مع 45 دولة حول العالم وذات شخصية قانونية دولية تخضع للاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية بودابست عام 1980 لها امتيازات وحصانة المنظمات الاقتصادية الدولية.

إبراهيم الضاحي عضو في عدد من الغرف التجارية ومجالس الأعمال العربية والأجنبية، وهو مالك ومؤسس شركة رواد الخليج الدولية وشركة مسار ومجموعة الفنار الدولية وشركة بروكرز يوناتيد ليمتيد للوساطة المالية وأكاديمية لندن للتدريب.



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