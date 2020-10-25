شكرا لقرائتكم الضاحي رئيسًا للاستثمار في المركز الدولي للشراكة الإستراتيجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الضاحي رئيسًا للاستثمار في المركز الدولي للشراكة الإستراتيجية
متابعات الخليج 365 - الرياض
اختير الدكتور إبراهيم بن ضاحي الضاحي رئيسًا للاستثمار بالمركز الدولي للشراكة الإستراتيجية، وعضوًا في المجلس التحليلي الذي يضم مجموعة من العلماء والخبراء في المنظمة الدولية بين الحكومات (IRIAS) في موسكو بجمهورية روسيا الاتحادية.
وتأسست المنظمة الدولية بين الحكومات في 9 يوليو 1976 وهي منظمة دولية اقتصادية مستقلة لها شراكة وتعاون مع 45 دولة حول العالم وذات شخصية قانونية دولية تخضع للاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية بودابست عام 1980 لها امتيازات وحصانة المنظمات الاقتصادية الدولية.
إبراهيم الضاحي عضو في عدد من الغرف التجارية ومجالس الأعمال العربية والأجنبية، وهو مالك ومؤسس شركة رواد الخليج الدولية وشركة مسار ومجموعة الفنار الدولية وشركة بروكرز يوناتيد ليمتيد للوساطة المالية وأكاديمية لندن للتدريب.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الضاحي رئيسًا للاستثمار في المركز الدولي للشراكة الإستراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.