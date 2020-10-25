الدوسري عن الأتراك: كلما أوجعتهم المقاطعة السعودية كلما زادت تخبطاتهم

2020-10-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل الكاتب سلمان الدوسري عن السبب الذي جعل مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتخبطون حتى بلغ الحال بمستشار أردوغان أن يكفر السعوديين!!

وأكد الدوسري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: كلما أوجعتهم المقاطعة الشعبية السعودية كلما زادت تخبطاتهم أكثر وأكثر، لهم تصريحاتهم ولنا أفعالنا.

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مقاطعة المنتجات التركية مسؤولية الجميع:

وأعلنت مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية؛ تجاوبًا مع الحملة الشعبية لمقاطعتها بسبب مواقف الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان المعادي للمملكة والقيادة.

وقال عجلان العجلان رئيس الغرف التجارية السعودي عبر حسابه في موقع تويتر: إن المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي “التاجر والمستهلك”، ردًّا على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا.

وكتب العجلان: أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار لا استيراد لا سياحة نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي، حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا.



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