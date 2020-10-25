ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية جدًّا وعرض حياة الآخرين للخطر

2020-10-26

متابعات الخليج 365 - الطائف

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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ونشر المرور صورًا للمركبة المضبوطة وذلك بعد تفاعله السريع مع شكاوى بشأن القيادة المتهورة لقائد المركبة والتي عرضت المارة وقائدي السيارات على الطريق لخطر الحوادث.

نصائح لقيادة آمنة:

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.





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