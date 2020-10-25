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وحدة للإشراف على شركات الاستقدام لخدمة القادمات للعمل في جدة
بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات
متابعات الخليج 365 - جدة
دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وحدة الإشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في الصالة رقم 1، وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للقادمات للعمل بالمملكة من مختلف دول العالم.
ودشن الوحدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، وبحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور والعقيد سليمان اليوسف مدير الإدارة العامة لجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث ستتولى الوحدة الإشراف على عمل شركات ومكاتب الاستقدام وفقًا للتنظيم الجديد.
من جهته، قدم مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي شكره لكافة القطاعات الحكومية المشاركة في المشروع، والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات والجمارك السعودية والقطاعات الحكومية الأخرى الداعمة، مشيدًا بالجهود الضخمة التي قدمتها الجوازات خلال الفترة الماضية عندما تولت مهمة استقبال القادمات للعمل.
وأشار إلى أن التنظيم الجديد سيسهم في تسهيل وتسريع إجراءات القادمات للعمل في جدة، أو القادمات للمطار كمحطة عبور من المحطات الخارجية قبل انتقالهم إلى باقي مطارات المملكة الداخلية.
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