محمد بن مسعود - الدمام - التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم "افتراضياً", سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الرياضة، والتأكيد على مزيد من البرامج المشتركة بين البلدين الصديقين. 25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 11:58 PM Advertisements وزير الرياضة يلتقي السفير الأمريكي لدى المملكة.. مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الرياضة وزير الرياضة يلتقي السفير الأمريكي لدى المملكة.. مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الرياضة التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم "افتراضياً", سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الرياضة، والتأكيد على مزيد من البرامج المشتركة بين البلدين الصديقين. الكلمات المفتاحية ، وزير الرياضة يلتقي السفير الأمريكي لدى المملكة.. مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الرياضة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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