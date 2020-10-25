محمد بن مسعود - الدمام - سرقوا مركبة وبطاقات شحن ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.. وقاوموا رجال الأمن صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الإثيوبية (من مخالفي نظام الإقامة في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك لتورُّطهم بارتكاب عدد من قضايا السلب تحت تهديد السلاح، وسرقة مركبة، وبطاقات شحن، ومبالغ مالية، ومقاومتهم رجال الأمن أثناء مباشرة القبض عليهم. وقد قُدرت قيمة المسروقات التي استولوا عليها بنحو (54300) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 11:51 PM سرقوا مركبة وبطاقات شحن ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.. وقاوموا رجال الأمن Advertisements "شرطة مكة": القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورُّطهم في ارتكاب قضايا سلب "شرطة مكة": القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورُّطهم في ارتكاب قضايا سلب صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الإثيوبية (من مخالفي نظام الإقامة في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك لتورُّطهم بارتكاب عدد من قضايا السلب تحت تهديد السلاح، وسرقة مركبة، وبطاقات شحن، ومبالغ مالية، ومقاومتهم رجال الأمن أثناء مباشرة القبض عليهم. وقد قُدرت قيمة المسروقات التي استولوا عليها بنحو (54300) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية

، "شرطة مكة": القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورُّطهم في ارتكاب قضايا سلب ،

المصدر : الخليج 365

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