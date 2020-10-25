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استقبل مستشفى صامطة العام 59601 مراجع في قسم الطوارئ خلال الـ8 أشهر الماضية، كما استقبلت العيادات الخارجية 33189 مريضًا ومراجعًا خلال هذه الفترة.
وقد قام المستشفى خلال الفترة نفسها بعمل 272193 فحصًا مخبريًا و21600 فحص إشعاعي للمرضى والمراجعين لأقسام المستشفى المختلفة، فيما أجريت 661 عملية جراحية، و158 جراحة يوم الواحد، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 2031 متبرعًا وبلغت عدد حالات الولادة 1442 حالة، وجرى تنويم عدد 1827 حالة في أقسام التنويم بالمستشفى.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود والخدمات الصحية التي تقدمها صحة جازان، للمرضى والمراجعين للمستشفيات والقطاعات الصحية.
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 11:39 PM
كما استقبلت العيادات الخارجية 33189 مريضًا ومراجعًا في الفترة نفسها
استقبل مستشفى صامطة العام 59601 مراجع في قسم الطوارئ خلال الـ8 أشهر الماضية، كما استقبلت العيادات الخارجية 33189 مريضًا ومراجعًا خلال هذه الفترة.
وقد قام المستشفى خلال الفترة نفسها بعمل 272193 فحصًا مخبريًا و21600 فحص إشعاعي للمرضى والمراجعين لأقسام المستشفى المختلفة، فيما أجريت 661 عملية جراحية، و158 جراحة يوم الواحد، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 2031 متبرعًا وبلغت عدد حالات الولادة 1442 حالة، وجرى تنويم عدد 1827 حالة في أقسام التنويم بالمستشفى.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود والخدمات الصحية التي تقدمها صحة جازان، للمرضى والمراجعين للمستشفيات والقطاعات الصحية.
، 60 ألف مراجع لقسم الطوارئ بمستشفى صامطة خلال ثمانية أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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