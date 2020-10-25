، السعودية ترحِّب بتصنيف غواتيمالا حزب الله منظمة إرهابية وفرض أستونيا عقوبات عليه ،

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أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتصنيف جمهورية غواتيمالا حزب الله منظمة إرهابية، وبقرار جمهورية أستونيا فرض عقوبات على حزب الله بجناحَيْه السياسي والعسكري، ومنع دخول منسوبي الحزب الإرهابي إلى أراضي أستونيا.
وتفصيلاً، أشادت الخارجية السعودية بهذه الخطوات، وأثرها الإيجابي في التصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 11:33 PM
أشادت بهذه الخطوات وأثرها في التصدي للإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي
أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتصنيف جمهورية غواتيمالا حزب الله منظمة إرهابية، وبقرار جمهورية أستونيا فرض عقوبات على حزب الله بجناحَيْه السياسي والعسكري، ومنع دخول منسوبي الحزب الإرهابي إلى أراضي أستونيا.
وتفصيلاً، أشادت الخارجية السعودية بهذه الخطوات، وأثرها الإيجابي في التصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
، السعودية ترحِّب بتصنيف غواتيمالا حزب الله منظمة إرهابية وفرض أستونيا عقوبات عليه ،
المصدر : الخليج 365
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