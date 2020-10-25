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شكرا لمتابعة خبر عن رسالة للأميرة وضحى آل عريعر تشتكي فيها لزوجها الملك عبدالعزيز من قلة الغذاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أظهرت صور نادرة، رسالة للأميرة وضحى آل عريعر والدة الأمير تركي الأول والملك سعود، رحمهم الله، تشتكي فيها لزوجها الملك عبدالعزيز من قلة ماوصلها من الغذاء.
وتضمنت الرسالة، التي نشرها حساب " تاريخ آل سعود " على " تويتر" : " إلى جناب الأجل الأمجد الأفخم عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل فيصل سلمه الله تعالى وأبقاه آمين، وبعد : وصلنا البيت من شلهوب، ثلاث دلات وقهوتنا ما فيها شئ لازل ولا غيره"
وأضافت : غير ماذكرنا لك وقهوتنا مغبرة لنا من خرجنا الأول عشرة أصواع وقله ولا هي بكافية".
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