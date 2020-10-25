شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة" تكشف ضوابط استقبال معتمرين من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمات من خلال بيان مهام شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين؛ وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا بتاريخ 1 نوفمبر 2020.

وكشفت الوزارة عن بروتوكولات استحقاق العمرة، تتضمن "أن تكون الفئة العمرة لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 عامًا وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة، تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا وتم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة، الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق اعتمرنا، حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر.

وأشارت إلى أن المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر هي " خدمة السكن وتشمل 3 أيام عزل صحي فور الوصول إلى المملكة، خدمة النقل بين المنافذ والسكن، خدمة التأمين الشامل، خدمات ميدانية تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات وقائد مرشد لكل مجموعة".

وأكدت أن مسؤوليات شركات العمرة والوكلاء الخارجيين، تتمثل في:

• توعية معتمري الخارج بالإجراءات الاحترازية اللازم تطبيقها.

• التحقق من صحة كافة بيانات ومعلومات جواز السفر.

• إدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ 24 ساعة كحد أقصى مع إدخال بيانات تذاكر الطيران المؤكدة لكل معتمر وبيانات السكن، ويتحمل الوكيل بالتضامن مع شركة العمرة مسؤولية سلامة هذه البيانات.

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• إخطار المعتمرين بالعزل الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول إلى المملكة في الفنادق التي يقيم بها المعتمرين.

• تقسيم معتمري الخارج إلى مجموعات وتشتمل كل مجموعة (50 معتمرًا) بحد أدنى، وتعيين شركة العمرة قائد مرشد لكل مجموعة وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات (الطيران والسكن والنقل) متزامن مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في "اعتمرنا" المخصص لمعتمري الخارج.

• شركة العمرة السعودية مسؤولة عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر (سكن، نقل، خدمات ميدانية، تأمين، إعاشة) والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة.

وتعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية والجهات المعنية على ما يلي:

• تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية واشتراطات الدول التي يقدم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة.

• اعتماد مقدمي الخدمات (الفنادق، شركات النقل) المؤهلين وفقًا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية وللاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الالكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي.

• التصديق الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية تماشيًا مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا.