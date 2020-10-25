«الموارد البشرية» تعلن بدء تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات بمطار الملك عبدالعزيز

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة؛ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020م.

وذكرت الوزارة، أن مكاتب وشركات الاستقدام، ستكون مسؤولة عن استقبال وإيواء العاملات المنزليات اللاتي قامت بالتوسط في استقدامهن خلال مدة العقد والقادمات بنظام الخروج والعودة؛ حيث طُبِّقَت هذه الآلية التي أقرت في وقت سابق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأوضحت الوزارة، أن آلية العمل ستكون وفق الآتي: استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل مباشرة، وتكون مهمة استقبالهن تحت مسئولية صاحب العمل مباشرة.

يُشار، إلى أنّ هذه الآلية وما اقتضته من تعديلات سوف تُطبَّق في عدد من المطارات الدولية داخل المملكة، وسوف يُعلن عن تاريخ البدء في حينه.