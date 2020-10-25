بالفيديو.. «المرور» يلقى القبض على قائد مركبة مخالفة.. ويوجه الشكر إلى مواطن

قام بقطع الطريق..
وجّه المرور السعودي، اليوم الأحد، الشكر إلى مواطن سعودى نظير حرصه على رصد مخالفة لأحد سائقى المركبات، قام بقطع إشارة شارع العشرين بالخبر.
وعبر حسابه الرسمى على «تويتر» وجّه «المرور» الشكر للمواطن الحريص على مواجهة المخالفات، قائلًا: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
@eMoroor @moror_friends @Dashcamksa1— Abo_Mazen (@19994_is) October 24, 2020
كيا قطع إشارة شارع العشرين
الخبر - الثقبة
رقم اللوحة بالخاص يتم إرساله pic.twitter.com/tWDOAgJZuB
@eMoroor @moror_friends @Dashcamksa1
كيا قطع إشارة شارع العشرين
الخبر - الثقبة
رقم اللوحة بالخاص يتم إرساله pic.twitter.com/tWDOAgJZuB
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