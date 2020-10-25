«الصحة» توجه تنبيهًا هامًا لكبار السن عن الإنفلونزا الموسمية

ضرورة أخذ اللقاح..

وجّهت وزارة الصحة تنبيهًا مهمًا بشأن الإنفلونزا الموسمية، مطالبة بالتوجه لأقرب فروع المراكز الصحية للحصول على تطعيم تلك الإنفلونزا. وبثت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» رسالة قالت فيها: كبير السن غالي عليك.. وما ودك تقوله «ليتها فيني ولا فيك».. بادر بأخذ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. Advertisements وإلى جانب هذه الرسالة، وضعت الوزارة تطبيقًا لتعريف المواطنين بأقرب المراكز الصحية لهم. اقرأ أيضًا: وكيل وزارة الصحة لـ«عاجل»: لم أتطرق لعودة منع التجول لمناطق المملكة.. نحن نحذر فقط

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