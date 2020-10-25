«التحالف الإسلامي» يحدد 6 سمات تفرق الإرهاب الإلكتروني عن التقليدي

أوضح التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أن الإرهاب الإلكتروني يتميز بسمات وخصائص تفرقه عن الإرهاب في صورته التقليدية لكنها تمكنه في نهاية المطاف من تحقيق أهداف غير مشروعة من بينها أنه عابر للحدود، ويصعب تتبعه.

وأكد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أن سمات الإرهاب الإلكتروني تتمثل في كونه لا يخضع لنطاق جغرافي معين، ويصنف كجريمة إلكترونية وهي التي تحدث في بيئة رقمية وتستخدم أدواتها. وذلك بحسب وكالة «واس».

ويعد الإرهاب الإلكتروني من أخطر أنواع الإرهاب لتأثيره على الأمن الوطني، وهو إرهاب ناعم لا يتوسل العنف في تحقيق أهدافه، ويتسم مرتكبيه بالخبرة في تكنولوجيا المعلومات.

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