شاهد.. «الحج والعمرة» تعلن أنباء مهمة عن استقبال معتمري الخارج.. بداية نوفمبر

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، استقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج، بداية من شهر نوفمبر المقبل.

وعبر «فيديو جراف»، أكدت الوزارة تنفيذ آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الإنسان وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

وكشفت الوزارة عن ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قبل شركاء العمرة ووكلاء السفر خارج المملكة، مشيرة إلى أن المملكة تتشرف بالبدء في استقبال المعتمرين من الخارج للمرحلة الثالثة من عودة العمرة التدريجية، اعتبارًا من 15/ 3/ 1442 هـ، الموافق 1/11/2020 م.

وحدّدت الوزارة مسئوليات شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين في توعية المعتمرين بالإجراءات الاحترازية اللازم تطبيقها، منذ قدومهم للمملكة حتى مغادرتهم، وكذلك التدقق من صحة كل بيانات ومعلومات جواز سفر المعتمر، إلى جانب إدخال بيانات المسبق قبل موعد القدوم بـ24 ساعة كحد أقصى، مع إدخال بيانات تذاكر الطيران المؤكدة لكل معتمر، وأيضًا بيانات السكن.

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ويتحمل الوكيل بالتضامن مع شركة العمرة السعودية مسئولية مخالفة هذه البيانات، وما قد ينشأ من التزامات نتيجة عدم صحتها ـ إخطار المعتمرين بالعزل الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة، وذلك في المناطق التي يقيم فيها المعتمر.

تتشرف المملكة العربية السعودية باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥-٢٠٢٠/١١/١ وتؤكد وزارة الحج والعمرة آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الانسان وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين pic.twitter.com/bZfseENi3H — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) October 25, 2020

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