«الأرصاد» عن طقس الإثنين: حالة مستقرة.. وتكون الضباب بهذه المناطق صباحًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، والتي ستكون مستقرة في أغلبها.

وأشارت الهيئة إلى تكوّن الضباب في الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، وسماء صحو على أجزاء من مناطق المملكة.

وفي بيان لها، قالت هيئة الأرصاد: يُتوقّع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وسماء صحو إلى غائمة جزئيًّا على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، لفتت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 16-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

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ونوهت الهيئة بأنه على الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة بين 10-30كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين ربع المتر إلى ثلاثة أرباع المتر، وسيكون الموج خفيفًا.

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