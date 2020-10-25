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المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا في كابول

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أسفر عن مقتل وإصابة العشرات..

أكدت وزارة الخارجية، إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين، للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف.

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وأعربت الوزارة، عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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