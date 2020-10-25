الأمير تركي بن طلال يكشف تطورات حريق تنومة.. وأسلوب إدارة الأزمة

كشف الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، اليوم الأحد، عن تطورات الموقف بالنسبة لـ«حريق تنومة» الهائل.

وفي تصريحات لـ«العربية»، قال تركي: «تم إخماد الحريق بنسبة 95%، نتيجة عقلية إدارة الأزمة ابتداءً من تحديد المهمة، ثم مالك الخطر، ومعه يُبنى الهيكل الإشرافي فتحديد القائد الميداني، وتحت قيادته المُحافظين والأجهزة الحكومية والمتطوعين».

وأكد، أن «الجميع يعمل بشكل متناغم، وبروح الفريق الواحد»، مثنيًا على تفاني رجال الدفاع المدني في إطفاء الحريق، مشيدًا بسرعة انضمام المتطوعين ضمن فرق منظمة ومتعاونة، سهلت من إخماد النار خلال ساعات».

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أمير الجنوب المحبوب #تركي_بن_طلال، يثني على تفاني رجال الدفاع المدني في إطفاء #حريق_تنومة، ويشيد بسرعة انضمام رجال الدفاع المتطوعين ضمن فرق منظمة ومتعاونة، سهلت من إخماد النار خلال ساعات.

أثابهم الله على صنيعهم، وذبّ عن وجوههم النار يوم القيامة.#تنومة

pic.twitter.com/0SWn4v9nb1 — رياحين | Basils (@Basils_SA) October 25, 2020

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