صدرت اليوم..
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، عن إصدار حقيبة الزائر الرقمية لقاصدي المسجد الحرام.
وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن حقيبة الزائر الرقمية تشمل: «الدروس المهمة لعامة الأمة، وفي ظل الشريعة يتحقق الأمن والحياة الكريمة للمسلمين، وصفة العمرة ويليه جوامع الدعاء» والثلاثة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، و«آداب المشي إلى الصلاة، ودور المرأة في إصلاح المجتمع» وكلاهما للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
وكانت رئاسة شؤون الحرمين شددت على أهمية تقيد قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم من ارتداء للكمامة والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة والتقيد بالأوقات والمسارات المخصصة لكل معتمر وزائر.
اقرأ أيضًا:
وزارة الحج: 10 خطوات لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والروضة
بالصور.. نموذج لتطبيق الإجراءات الاحترازية في أول جمعة بالمسجد الحرام
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا تعرف عن حقيبة الزائر الرقمية لقاصدي المسجد الحرام؟.. «شؤون الحرمين» توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.