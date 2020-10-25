ماذا تعرف عن حقيبة الزائر الرقمية لقاصدي المسجد الحرام؟.. «شؤون الحرمين» توضح

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، عن إصدار حقيبة الزائر الرقمية لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن حقيبة الزائر الرقمية تشمل: «الدروس المهمة لعامة الأمة، وفي ظل الشريعة يتحقق الأمن والحياة الكريمة للمسلمين، وصفة العمرة ويليه جوامع الدعاء» والثلاثة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، و«آداب المشي إلى الصلاة، ودور المرأة في إصلاح المجتمع» وكلاهما للشيخ محمد بن صالح العثيمين.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين شددت على أهمية تقيد قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم من ارتداء للكمامة والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة والتقيد بالأوقات والمسارات المخصصة لكل معتمر وزائر.

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