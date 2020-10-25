لتغطية احتياجات الأيتام..

أودعت جمعية «رؤوم لرعاية الأيتام» بمحافظة رفحاء، اليوم الأحد، 240,074 ريالًا، لشهر أكتوبر 2020 فى جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالتين الغذائية النقدية.

ويهدف مشروع الكفالة النقدية والكفالة الغذائية إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية، وتغطية المصاريف المعيشية التى يحتاج لها جميع الأيتام المسجلين فى الجمعية. وقدّمت «رؤوم» برفحاء الشكر لجميع الداعمين لبرامجها المتنوعة ونشاطاتها المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «رؤوم» تودع أكثر من 240 ألف ريال بحسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.