أبشر ترد على أبرز الاستفسارات الخاصة بتصاريح السفر والمخالفات المرورية وتفعيل الحساب

أجابت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، عن أبرز الاستفسارات المتعلقة بتصربح السفر والمخالفات المرورية خلال فقرتها الأسبوعية .

وأوضحت منصة أبشر، أن استخراج تصريح سفر يتطلب يتم تقديم طلب الحصول على تصريح السفر من خلال خدمة مركز الرسائل والطلبات مع إرفاق ما يثبت ذلك من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم خدماتي - خدمات - الجوازات - مركز الرسائل والطلبات.

وأضافت منصة أبشر، أنه لا يمكن تعديل طلب تصريح سفر للعلاج في الخارج بعد رفع الطلب أو إرسال طلب جديد في حال وجود طلب قائم وتحت المعالجة.

صورة المخالفة المرورية من أبشر

وأكدت منصة أبشر، أنه يمكن الحصول على صورة المخالفة المرورية من خلال خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية و يمكن المستفيد الاطلاع على صورة المخالفة بالدخول على حساب في منصة أبشر وكتابة اسم الخدمة في محرك البحث للوصول السريع.

جواز السفر

ووفقًا لمنصة أبشر، يمكن إصدار جواز سفر من خلال حساب المستفيد في منصة أبشر بعد سداد رسوم الخدمة ثم تنفيذها مباشرة من خلال الدخول على «خدماتي - خدمات - الجوازات - إصدار جواز السفر السعودي».

Advertisements

تحديث معلومات جواز السفر للعامل في أبشر

ويمكن تحديث معلومات جواز سفر العامل بعد تجديده في منصة أبشر من خلال دخول المستفيد على حسابه في المنصة واختيار خدمات المكفولين - تحديث معلومات جواز المقيمين.

تفعيل الحساب

وأبانت منصة أبشر، أنه لا يمكن تفعيل حساب في المنصة من خلال حساب بنكي لشخص آخر، ويجب أن يكون الحساب البنكي خاصًا بك ورقم الجوال متطابق مع المسجل في منصة أبشر.

اقرأ أيضا:

هل يحتاج السفر للخارج بعد الموافقة عليه إلى إثبات من أبشر؟.. الجوازات تجيب

«أبشر»: يمكن إعادة الاعتراض على «مخالفات ساهر»