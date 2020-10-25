على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين..
يُطلق وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب غدًا الاثنين، مؤتمر مستقبل الضيافة، الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال يومي 26 و27 أكتوبر 2020 عن طريق الاتصال المرئي.
ويأتي المؤتمر، في سياق قيادة المملكة للجهود الدولية المشتركة لبحث المسائل الملحة على أجندة مجموعة العشرين، ويبحث سبل مواجهة التحديات الراهنة ووضع اللبنات الأساسية ورسم الخطوط العريضة لمستقبل صناعة الضيافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 6 آلاف من القيادات والخبراء والمهتمين حول العالم من خلال الاتصال المرئي فيما يتضمن المؤتمر استضافة أكثر من 100 متحدث من نخبة رواد صناعة الضيافة عالمياً عن طريق منصة رقمية تدعم فرص تبادل الأفكار عن طريق الاجتماعات الجانبية، بالإضافة إلى معرض افتراضي وشبكات فيديو وتقنيات متطورة للنقاشات الثنائية والجماعية الحية، لبحث العديد من المحاور ذات الصلة بمستقبل صناعة الضيافة.
ويهدف المؤتمر إلى دعم القطاع في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وتقديم حلول تجتذب المسافرين والمستهلكين الدوليين مستقبلاً، ودعم رواد الأعمال وجهود الابتكار، وتعزيز استدامة الاقتصاد العالمي والبيئة، وتطبيق نهج يستقطب القوى العاملة مستقبلاً، وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المؤتمر والمتحدثين العالميين المشاركين فيه يمكن زيارة الرابط التالي:
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كانت هذه تفاصيل خبر لدعم القطاع بمرحلة ما بعد كورونا.. وزير السياحة يطلق أعمال مؤتمر مستقبل الضيافة بمشاركة أكثر من 6 آلاف شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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